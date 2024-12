Becky Lynch se une a ‘Stark Trek: Starfleet Academy’

La Superestrella de WWE, actualmente sin contrato, «The Man» Becky Lynch suma un nuevo proyecto interesante a su carrera como actriz. Acreditada con su nombre real, Rebecca Quin, la hemos visto en la serie ‘Young Rock’, que narra la vida de la leyenda viviente The Rock, interpretando a Cyndi Lauper, poniendo su voz al personaje de Axehammer en ‘Rumble, la liga de los monstruos’, e incluso siendo ella misma (no la persona sino el personaje de la lucha libre) en ‘Billions’.

Ahora, ella misma anuncia en redes sociales que tendrá un papel en la serie ‘Stark Trek: Starfleet Academy» de la plataforma Paramount+.

Not your average average Starfleet officer! I’m beaming in to the first season of @StarTrek : Starfleet Academy on @ParamountPlus . pic.twitter.com/GlCCttnCIO

¿Y de qué trata esta nueva producción? De momento, se sabe que transcurrirá durante el siglo 32 y llevará a sus protagonistas a la reinauguración de la Academia de la Flota estelar en San Francisco, Estados Unidos, cerrada tras esos años «oscuros» con la Federación sin funcionamiento, según apuntan en Espinof. La sinopsis presenta a «un joven grupo de cadetes que se juntan para perseguir un sueño común de esperanza y optimismo. Bajo los ojos vigilantes y exigentes de sus instructores descubrirán lo que significa ser un oficial de la flota estelar en lo que navegan por amistades florecientes, rivalidades explosivas, primeros amores y un nuevo enemigo que amenaza tanto a la Academia como a la Federación en sí.»

Hasta el momento, además de a la ex campeona mundial, se ha confirmado a Paul Giamatti y Holly Hunter como los actores de más nombre, a Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané y Zoë Steiner como los cadetes, a los que se une Sandro Rosta, y un elenco «legado» formado por Mary Wiseman, Tig Notaro, Roberto Picardo y Oded Fehr.

Alex Kurtzman y Noga Landau ejercerán de coshowrunners y productores ejecutivos, mientras que Gaia Violo será quien escriba el primer episodio. La producción de la primera temporada arrancó el pasado mes de agosto de 2024.

Star Trek: Starfleet Academy is beaming in!

From executive producers Alex Kurtzman and Noga Landau, the series will follow the adventures of a new class of Starfleet cadets as they come of age in one of the most legendary places in the galaxy. ✨ #StarTrek https://t.co/vNUlgIR1yJ pic.twitter.com/PiK7zo2ZFX

— Star Trek (@StarTrek) March 30, 2023