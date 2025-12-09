Becky Lynch se niega a aparecer en Monday Night RAW

Tras perder el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, Becky Lynch no se da por vencida, y previamente había amenazado con ejercer acciones legales y calificar su derrota como un montaje, y parece que no descansará hasta que sus demandas sean escuchadas, e incluso exigió que Adam Pearce sea despedido, culpándolo de sus actuales males.

► Becky Lynch está boicoteando Monday Night RAW

Recientemente, la ex Campeona Intercontinental anunció su boicot oficial al principal programa de la WWE, Monday Night Raw, hasta que se resuelva lo que ella llama una «conspiración» en torno a su reciente derrota por el título. Lynch afirmó en un video publicado en su cuenta de X que ha contratado un abogado y que no regresará hasta que se cumplan sus exigencias.

«¡¡¡EL BOICOT CONTINÚA!!! ¡La corrupción está en su punto más alto en Monday Night Raw! ¡Pearce se niega a cumplir mis exigencias! ¿Saben a quién perjudica esto? ¡Al UNIVERSO WWE! ¡Disfruten de mi último vlog y vean cómo sigo luchando no solo por mí o por The New Day, sino por todos y cada uno de ustedes!»

En el video, Becky Lynch critica al gerente general Adam Pearce y a la réferi Jessika Carr, a quienes Lynch culpa de su derrota ante Maxxine Dupri. Dice que su abogado, «Bulldog» Dave Feldman, revisó nuevas pruebas del combate y las calificó de «condenatorias». Además, se burló del reinado del título de Dupri, comparándolo con una mariposa muerta que encontró en el suelo. Tampoco se contuvo para hablar de otras compañeras de Monday Night RAW, calificando a Asuka de irrelevante y acusando a Iyo Sky de usar un «cubo de basura lleno».