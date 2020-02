Como recordarán todos nuestros lectores, a mediados del año pasado Ronda Rousey casi pierde un dedo durante la filmación de la serie 9-1-1 en México. Quien fuera Campeona Raw tenía que cerrar una puerta durante una escena pero la agarró de mala forma, lesionándose de gravedad la mano. No podemos decir que los invitamos a ver las fotos, pero los más curiosos pueden verlas en la nota que le dedicamos por aquel entonces.

La ex luchadora pudo recuperarse a la perfección, y tan pronto como al día siguiente estaba trabajando de nuevo. También nos preguntamos aquella vez si podría dicha lesión podría suponer un problema para su regreso a los encordados. Un regreso que seguimos esperando y que no parece que pueda darse en WrestleMania 36. La buena noticia es que podemos confirmar que lo ocurrido en su mano no afectará a su vuelta a WWE.

► Ronda casi se corta el dedo y Becky se burla

Vamos a seguir esperando a que eso ocurra porque entendemos que lo hará. No volverá a ser una Superestrella en activo, luchando cada semana y en los eventos no televisados, pero volverá eventualmente para un gran combate o una rivalidad importante.

Ahora mismo eso pasa por la mente de Becky Lynch. Al menos parece lo más obvio. Y la actual Campeona Raw no pasa la ocasión de recordar su historia cuando tiene oportunidad. Eso mismo hizo cuando fue preguntada en el evento promocional de WrestleMania 37. Un magno evento el de 2021 que sí podría ser el escenario perfecto para que ambas se enfrenten en ese tan esperado mano a mano que hasta ahora nunca han tenido.

En sus recientes declaraciones, la irlandesa comentó la lesión en la mano de Ronda.

«No lo sé nada de ella. No la hemos visto desde hace un tiempo. Ha estado llorando o haciendo lo que sea que esté haciendo. Creo que intentó cortarse el dedo para evitar enfrentarse conmigo. ¿Es eso lo que pasó? Escuché que eso es lo que pasó. Así que no lo sé. Ya veremos».

¿Causará el efecto deseado esta burla? Como dice la campeona, lo veremos. No queremos cerrar sin mencionar que si vemos en el perfil de IMDB de la también ex peleadora vemos como «completado» un especial de televisión del WM de este año. No sabemos qué quiere decir, pero entendemos que será un anuncio para el evento, aunque ella no forme parte.