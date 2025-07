Becky Lynch revela cómo perdió dos dientes en el pasado

La travesía de Becky Lynch a los Estados Unidos antes de convertirse en Superestrella de la WWE es una muy interesante, y una de sus anécdotas precisamente fue cuando perdió un par de piezas dentales tras llegar a Estados Unidos, o cuando convivía cerca de unos adictos.

► «El sueño americano» de Becky Lynch

En la reciente edición del podcast Are You Garbage, Becky Lynch habló de temas no relacionados con la lucha libre, ya que precisamente comentó el hecho de que cuando llegó a los Estados Unidos a los 23 años de edad, perdió dos piezas dentales que nunca se las reemplazaron.

«Sí. Sí. Sí. Sí. También me sacaron una. Así que fui… sí, me falta una muela de atrás. Espera, ¿me la reemplazaron? No, sigue sin salir. De hecho, me faltan dos. Ah, mira. Sí, pero tienes que ir a una».

«Lo que pasó fue que, uno de ellos… me mudé a Nueva York a los 23 años. Llegué con unos dos mil dólares en la cuenta bancaria y pensé: «Con eso me basta para el verano». Me duró dos días. Vivía en un hostal cerca de Columbus Circle.»

Había un pequeño bar en Nueva York llamado Shades of Green en la calle 14. Entré buscando trabajo. Pregunté: ‘¿Tienes trabajo?’. Dijeron: ‘No’. Yo les dije: ‘Ah, mier**’. Me dijeron: ‘¿Bueno, quieres quedarte a tomar algo?’. Yo les dije: ‘Sí, sí, llámame’.»

«Empecé a hablar con el dueño. Me preguntaron dónde me alojaba, les dije que en el hostal, 35 dólares la noche. Me dijeron: «Bueno, tenemos una habitación arriba, ¿quizás te gustaría quedarte ahí?». Eran irlandeses. Así que terminé quedándome en una habitación diminuta, más o menos del tamaño de una mesa, solo una cama y un lavabo. El baño estaba al final del pasillo, compartido con… drogadictos. Adictos. Volvían a todas horas, peleas, todo.»

«En fin, un día me dio un dolor de muelas terrible. No podía dormir. Fui al dentista de al lado. Me dijeron: «Tendremos que hacerme una endodoncia o sacarla». No tenía dinero, así que… ¡me la saqué! Esa fue la muela número uno. Después volvió a pasar lo mismo. Esa también se me ha caído. Ahora tengo los dientes como cerrados.»

«Luego, en Orlando —todo se reduce a Orlando—, me dolía la muela de arriba; creían que venía de abajo. Me preguntaban: «¿Endodoncia o arrancármela?». No tenía mucho dinero, así que, bueno, arráncármela. Resultó que en realidad venía de arriba. Genial. No quería que me faltaran tres dientes, así que finalmente me hice la endodoncia. Tuve que pedirle dinero prestado a mi madre; menos mal que me lo prestó. Y justo después, mi coche explotó.»

«Esto fue como cuatro meses después de mudarme aquí. Pensé: «¡Ay, el sueño americano!». ¿Y ahora? Me encanta. Pero todavía no me ha salido esa muela. Fui a un dentista y me explicó si me lo harían despierto o con anestesia. Pensé: «Puedo ser valiente, puedo ser valiente». Y luego… nunca volví. Todavía tengo que ir. Claro. Puedo ser valiente.»

Sin duda, esta larga anécdota de Becky Lynch refleja cómo algunas Superestrellas extranjeras han tenido que lidiar con algunas dificultades para poder cumplir sus sueños, teniendo en cuenta que muchos llegan a los Estados Unidos con poco dinero, o a veces, ni siquiera con este recurso. Lo importante es que «The Man» ha logrado salir adelante y hoy en día es una de las principales estrellas de la WWE.