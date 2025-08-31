Becky Lynch retiene el Campeonato Intercontinental Femenil ante Nikki Bella

El esperado duelo entre Becky Lynch y Nikki Bella por el Campeonato Intercontinental Femenil puso punto final a varias semanas de tensión, insultos y ataques verbales entre ambas gladiadoras. En el cuadrilátero, el enfrentamiento tuvo subidas y bajadas, con algunos errores y algunos buenos momentos, pero dejó en claro por qué la irlandesa sigue siendo una de las campeonas más sólidas de la división.

Nikki trató de imponer condiciones desde los primeros instantes, buscando tomar la iniciativa dentro y fuera del ring. Sin embargo, Becky respondió con su experiencia, controlando gran parte de las acciones y frustrando los intentos de su rival. La integrante de las Bella Twins intentó recurrir a su característico Rack Attack, pero la campeona logró contrarrestar el movimiento.

El combate subió de intensidad cuando Nikki se arriesgó con ataques aéreos, aunque Becky la interceptó con un Superplex que arrancó la ovación del público. Incluso, la retadora amagó con cerrar una STF, pero la irlandesa se defendió y retomó la ofensiva. Tras un intercambio parejo, Becky aprovechó un descuido para sorprender con un Backslide y asegurar la cuenta de tres.

Con esta victoria, Lynch mantiene en lo alto el cetro intercontinental, mientras que la historia con Nikki Bella parece haber llegado a su fin. La excampeona, que no lucha de tiempo completo, difícilmente regresará pronto a la contienda, lo que abre la puerta para que Becky busque una nueva rival en la cima de la división femenil.