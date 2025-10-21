Becky Lynch retiene el Campeonato Intercontinental con trampa

El Campeonato Intercontinental Femenil estuvo en juego en una contienda intensa, pero que no terminó nada bien. Becky Lynch defendió su título ante Maxxine Dupri en una batalla donde la campeona mostró su lado más agresivo, pero terminó perdiendo por descalificación tras recurrir a métodos ilegales para mantener el oro en su poder.

► Maxxine Dupri sorprendió a Becky Lynch

Desde el inicio, Becky impuso su dominio con una serie de ataques contundentes que acorralaron a Dupri en los esquineros. Sin embargo, la joven retadora resistió la embestida y sorprendió con roll-ups y un Stunner que pusieron en aprietos a “The Man”. Maxxine demostró coraje y técnica, incluso aplicando una guillotina y un poderoso rodillazo que estuvieron a punto de darle la victoria.

► Momentos claves

Cuando el combate alcanzaba su clímax, Becky trató de escapar del ring para llevarse el campeonato, pero Dupri la interceptó. En el forcejeo, Lynch perdió el control y golpeó a su oponente con el cinturón, provocando la descalificación inmediata.

Aunque Maxxine fue declarada vencedora, el título permaneció en manos de la irlandesa. Tras la campana, Becky descargó su frustración siguiendo golpeando a la retadora.

Becky Lynch ends the match on her terms… 👎 Got herself DQ’d but she’ll leave Raw STILL Intercontinental Champion. pic.twitter.com/23krca7eOS — WWE (@WWE) October 21, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

El resultado deja claro que Maxxine Dupri ha demostrado ser una amenaza real para la campeona. Su desempeño encendió al público y dejó abierta la posibilidad de una revancha. Mientras tanto, Becky Lynch conserva el Campeonato Intercontinental, pero su victoria manchada de controversia podría costarle cara en las próximas semanas.