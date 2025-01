Becky Lynch renovó su contrato con WWE

Este lunes llegó el debut de Monday Night RAW en Netflix, que significó una nueva era en las transmisiones televisivas de la WWE, y el programa estuvo plagado de estrellas, con Triple H y The Rock abriéndolo con sendos discursos introductorios y varios combates del calibre de un evento premium. Sin embargo, uno de los rumorados regresos, el de Becky Lynch, finalmente no se dio, pese a que supuestamente habían planes iniciales para insertarla.

► Becky Lynch no estuvo en planes para debut de WWE RAW en Netflix

A pesar de la no aparición de Becky Lynch en WWE, se pudo conocer que The Man ha vuelto a firmar oficialmente con la WWE, poniendo fin a las especulaciones sobre su estado después de que su contrato expirara a mediados del año pasado. Si bien había plena confianza de que la ex Campeona no se iba a ir a ninguna parte, la incertidumbre en cuanto a su renovación siempre estuvo allí, ya que era una agente libre.

Al respecto, fuentes han confirmado a Fightful Select que Becky Lynch y WWE llegaron a un acuerdo para su regreso, aunque su renovación no significa su regreso inmediato a la televisión, ya que la misma fuente agregó que no estaba prevista su aparición en el reciente Monday Night RAW; no obstante, parece que tendrá un rol importante de cara a WrestleMania, y específicamente en la marca RAW, ya que su ha asistido a algunos eventos relacionados con Netflix, e incluso su rostro fue parte del video promocional del estreno de la marca roja en Netflix.

«Becky Lynch ahora tiene contrato con la WWE, pero no estaba prevista su participación en el debut de WWE Raw en Netflix y no estuvo en el programa, según ha podido saber Fightful Select.»

A pesar de lo ya indicado, su no aparición en el reciente WWE RAW aún deja al Universo WWE con la incertidumbre en relación a cuándo y dónde Becky Lynch hará su regreso, así como tampoco se conocen los términos de este nuevo acuerdo.