Becky Lynch recordó el momento en que Nia Jax le rompió la nariz

Becky Lynch, recordó el golpe que recibió de Nia Jax dejándola con la nariz rota y el cual desencadenó la creación de su icónico personaje «The Man».

En una reciente entrevista en «Insight with Chris Van Vliet», Lynch abordó tanto el incidente como la reacción de Jax tras bastidores. Lynch describió cómo el golpe de Jax la dejó con una conmoción cerebral, perdiendo la noción de su entorno.

«No tenía idea de dónde estaba, no tenía idea de dónde estaba. Pensé: ‘¿Dónde, dónde estamos? ¿Cómo llegué aquí?’ Pude correr en piloto automático hasta ahí y luego todo estaba negro, no tenía ni idea», compartió Lynch.