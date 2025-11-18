Becky Lynch reacciona a perder el título en WWE Raw

Durante el episodio de WWE Raw del 17 de noviembre de 2025, «El Hombre» Becky Lynch perdió el Campeonato Intercontinental a manos de Maxxine Dupri, quien consiguió el primer título de su carrera. La luchadora de Irlanda es destronada después de 163 días de reinado.

► Becky Lynch, ex-Campeona Intercontinental

Como es habitual, al término del show, Triple H se hizo una foto con la nueva monarca y le dedicó unas palabras: “Ganar tu primer título frente a un campeón mundial múltiple en el ‘Arena Más Famosa del Mundo’… no hay nada más grande que eso. Esto es el Madison Square Garden. ¡Felicidades!”. Unas palabras a las que Becky contestó:

Three letters: NML. No. Managers. License. In the state of New York that is governed by the state athletic commission, a managers license must be attained for interfering parties to be allowed at ringside. Therefore, hence, vis a vis, the outcome of this title match, which… https://t.co/Gkc4v8pXac — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) November 18, 2025

“Tres letras: NML. No. Manager. License.

En el estado de Nueva York, que está regulado por la comisión atlética estatal, se debe obtener una licencia de mánager para que las personas que interfieren puedan estar permitidas en el ringside.

Por lo tanto, en consecuencia, vis a vis, el resultado de este combate por el título —que claramente ha sido manipulado— queda oficialmente bajo protesta.

VAN a escuchar a mi abogado de manera inminente. El cambio de las placas laterales resultará en una demanda.”