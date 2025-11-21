Becky Lynch quiere el despido de Adam Pearce

Tras perder el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, Becky Lynch no se da por vencida, y previamente había amenazado con ejercer acciones legales y calificar su derrota como un montaje, y parece que no descansará hasta que sus demandas sean escuchadas.

► Becky Lynch sigue denunciando un complot en su contra

La cruzada de Becky Lynch contra la dirección de la WWE acaba de dar un giro hilarante, ya que durante una nueva publicación compartida en su cuenta de Instagram este jueves, la ex Campeona Intercontinental compartió lo que llamó “evidencia” de que Pearce eludió la responsabilidad. El video la muestra llamando a un número que, según afirma, le dio Pearce. Pero en lugar de poner a Pearce al teléfono, se encontró con Never Gonna Give You Up de Rick Astley a todo volumen por el altavoz, lo cual enfureció aún más a Lynch.

«Adam ‘Paranoid’ Pearce (el peor gerente general en la HISTORIA de la WWE) sabe que tengo un gran caso contra él, ‘Moody’ Maxxine y ‘Absolute Joke’ AJ. En lugar de asumir RESPONSABILIDAD, ¿me envía un número falso? ¡INMEDIATAMENTE O NO TENDRÉ MÁS OPCIÓN QUE EXIGIR SU DEMOCIÓN COMO GERENTE GENERAL!

Este nuevo argumento es una continuación a las afirmaciones anteriores de Lynch de que la árbitro Jessica Carr «ignoró las reglas» y que el final de su combate fue un «completo desastre». También acusó a Pearce de permitir el regreso sorpresa de AJ Lee sin su autorización y afirma que todo el final fue diseñado para arruinarla.