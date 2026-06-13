Becky Lynch revela qué la salvó de ser despedida en sus inicios en WWE

Becky Lynch participó en un episodio reciente del podcast What’s Your Story? With Stephanie McMahon y habló sobre sus inicios en WWE, revelando qué fue lo que, según ella, evitó que la despidieran en esa etapa de incertidumbre.

La irlandesa reconoció que no sobresalía en los aspectos más convencionales, pero que lo compensó con trabajo sin límites. Sobre aquellos primeros días, declaró:

► «Tenía que estar en el gimnasio más que nadie»

“Recuerdo que intentaba descifrar todo. Y de algún milagro, lo logré. Pero también debo decir que mucho de lo que salvó mi trabajo —además de las personas maravillosas que me mantuvieron empleada— fue una actitud de no considerarme por encima de nadie. De decir: ‘Okay, puede que no sea la más dotada atléticamente. No voy a ganar una competencia de modelaje. No voy a ganar una competencia de físico. Pero, ¿cómo puedo demostrar que hay algún destello de esperanza?’ Y era: ‘Okay, tengo que estar en el gimnasio más que nadie. Tengo que estar en el ring más que nadie. Tengo que estar en la sala de promos más que nadie.’ Siempre intentaba encontrar algo: ‘Okay, voy a ser una rosebud de Adam Rose, ¿cómo puedo ser la mejor rosebud?’ Y creo que eso ayudó mucho”.

Lynch también trazó un paralelismo entre su propia historia y la de Maxxine Dupri, con quien tuvo una rivalidad reciente en el roster estelar:

“La persona en quien más lo veo ahora mismo es Maxxine. Porque la subieron al elenco principal sin haber tenido seis meses de entrenamiento profesional, y desde entonces ha estado trabajando y… ha puesto el trabajo de su parte. Y más allá del trabajo que ha puesto, la actitud que tiene. La recuerdo y pensaba: ‘Dios, es tan adorable’”.

► «Tengo una confianza inmensa en mis capacidades»

En cuanto a si aún siente que tiene algo que demostrar, Lynch fue directa:

“Creo que es un poco de la columna A y un poco de la columna B. Sé que ya me he demostrado lo suficiente, y estoy en un punto de mi carrera en el que tengo una confianza inmensa en mis capacidades. Y en ‘¿qué quieres que haga? Okay, lo que sea.’ Tanto si estoy de acuerdo como si no. A veces diré: eso está genial, eso es increíble. A veces no estaré de acuerdo, claro. Pero hay que adaptarse al trabajo”.