Becky Lynch publica intrigante tuit sobre su contrato

Estelar de WrestleMania con victoria incluida, exposición sin precedentes como talento femenil, portada de WWE 2K20… Pocas quejas puede tener Becky Lynch de su 2019 en WWE. Pero a pesar de ello, «The Man» no ha escondido su desencanto con el trato que la compañía está dando al cetro que porta, que lleva sin defenderse desde Hell in a Cell (6 de octubre). Una historia que veremos hacia dónde discurre, y que hoy Lynch continúa alimentando con el siguiente tuit.

It’s amazing what they’ll give you when you remind them your contract is coming up soon. More to say on Raw.

— The Man (@BeckyLynchWWE) December 30, 2019