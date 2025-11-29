La lucha WarGames femenil de WWE Survivor Series 2025 contará con Becky Lynch en uno de los dos equipos, pero ella se siente sola (y no le importa).

► En palabras de Becky Lynch

Su estado mental tras los últimos meses

“Me siento muy clara con las cosas. Me han hecho muchas injusticias, he sufrido muchas cosas incorrectas, y creo que todo el mundo lo está viendo. Pero he recibido asesoramiento de los mejores abogados del mundo. He ganado el 100% de mis combates que no han sido manipulados. El 100% de mis combates que no han sido manipulados.”

Perder el Campeonato Intercontinental ante Maxxine Dupri

“Robada es una palabra mejor. Ese no es el tipo de historia que yo estoy en este negocio para hacer. Esto es una de las cosas más injustas que hemos visto en la historia de WWE. Todo el mundo dice que es la mayor corrupción. Solo tienes que ver a todos los que deben estar involucrados: Pierce poniendo la música, apagando el LED para que salga AJ… Sin licencia de mánager… ¡Maxxine Dupri!”

Las acusaciones de que está delirando

“¿No estás siendo tú un poco delirante? No, no, ni una. No hay ni una sola vez, no… Yo nunca he hecho trampa en mi vida. No ha habido ni una sola ocasión en la que no haya ganado mi campeonato de manera legítima. Esto es… ahora solo estás engañando a la gente. Engañando, Michael. Así te voy a llamar.”

Sobre AJ Lee

“Desafortunadamente. Una absoluta broma. ¿Qué hace de vuelta? Nadie la quiere de vuelta. Escuchas a la audiencia cuando sale. Todo el mundo dice: ‘Boo, boo, boo, AJ’.”

Prepararse para WarGames

“Siempre estoy preparada. Como dije, he ganado el 100% de mis combates cuando no ha habido una conspiración contra mí. Las dos veces anteriores que estuve en WarGames me trajeron como la factor diferencial. Gané ambas.”

La última integrante del equipo

“Porque soy la mejor luchadora de todos los tiempos, Michael. No pareces reconocer ese hecho.”

Trabajar con compañeras que también han sido enemigas

“Soy una profesional. He sido la diferencia cada vez que he entrado a WarGames. Esto no será distinto.”

Lo que significaría ganar WarGames

“Bueno, solo lo demuestra. Demuestra lo que he superado una y otra vez, y especialmente ahora, especialmente con todas las cartas en mi contra. Todo el mundo en mi contra. Demuestra, una vez más, que soy la mejor luchadora femenina de todos los tiempos.”

Recuperar su campeonato y las investigaciones en marcha

“Tiene que anularse. Tenemos grandes investigaciones en marcha.”