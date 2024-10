Más de dos meses atrás, y sin que haya habido alguna novedad desde entonces, «The Man» Becky Lynch hablaba así de su ausencia de WWE: «Todo está genial. Es genial. Todo es genial. Tengo a mi maravillosa familia. Tengo muchas opciones sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, puedo tomarme un respiro para apreciar todo. Cuando estás en la carretera 52 semanas al año, sin parar, viajando de ciudad en ciudad, y en los últimos tres años, añadí al caos el tener una hija que llevaba conmigo a todas partes. Además, decidí escribir mi biografía. Durante el último año o dos, todo fue un caos. Ahora, estoy tomando un poco más de tiempo. Estoy respirando, mirando el mundo que me rodea, observando lo que he creado y evaluando todo. Ha sido maravilloso».

Embed from Getty Images

► Becky Lynch participará en el Festival Vulture

Así que dejamos a un lado a la compañía donde la oriunda de Irlanda alcanzó a ser nueve veces campeona, incluyendo su reinado en NXT, para continuar hablando únicamente de ella y confirmar su próxima aparición pública. Becky Lynch participará del Festival Vulture el 17 de noviembre, donde hablará sobre su libro ‘The Man: Not Your Average Average Girl’, entre otras cosas.

Becky Lynch nos desarma

La superestrella de la WWE, pionera y autora de bestsellers del New York Times, Rebecca Quin, se unirá a nosotros para hablar de sus memorias recientes, Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl. Repasaremos su legendaria carrera: desde sus primeros días luchando en el camino hasta convertirse en protagonista del primer combate femenino en el evento principal de WrestleMania. Tal vez hasta nos brinde un adelanto de lo que «The Man» tiene preparado para nosotros en el futuro​, anuncia el festival.

Si Becky vuelve a la WWE, ¿qué te gustaría que fuera lo siguiente para ella?

Embed from Getty Images