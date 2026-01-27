Becky Lynch: «Odio a ICE, hace daño a la gente»

Sin duda alguna, uno de los temas más importantes y de mayor polarización y discusión en los Estados Unidos y el mundo, es ICE. La Agencia de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha estado en el ojo del huracán por sus cuestionados procedimientos y métodos, así como por la clara violación a derechos humanos de inmigrantes.

Y no solo eso, en días recientes, ha estado envuelta en episodios en donde sus agentes han asesinado incluso a ciudadanos estadounidenses. Pues bien, la lucha libre no es la excepción en cuanto a opiniones de este tema.

.

► Becky Lynch deja en claro que odia ICE y su política antimigrantes

Recientemente, vimos cómo Mick Foley dio una dura publicación en contra de un asesinato cometido por ICE. Y ahora, una luchadora migrante, como lo es la irlandesa Becky Lynch, se mostró en contra de ICE. Aunque, eso sí, hizo un juego de palabras diciendo que «odiaba el hielo (ice)», pero todos sabemos que estaba hablando de ICE. Estas fueron sus palabras:

“I don’t like ice. I hate ice actually. It’s very dangerous. Hurts people.” stayed in character but the message is still clear, fuck ICE pic.twitter.com/zBtO9OI7cI — bonny (@tojiswetburrito) January 26, 2026

«El tour del nuevo rostro mundial de la justicia continúa y es simplemente asqueroso… ¡Es asqueroso esto por aquí! Está lleno todo de nieve, hay un montón de HIELO (ICE). No me gusta el hielo (ICE). ¡Odio el hielo (ICE)! De hecho, es muy peligroso y hace daño a la gente. Pero, el tour continúa».