WWE Raw: Becky Lynch derrota a Maxxine Dupri y es la nueva Campeona Intercontinental WWE

por
WWE RAW 5 de enero 2026.

El pasado mes de noviembre, Maxinne Dupri dio la sorpresa al vencer a Becky Lynch para convertirse en Campeona Intercontinental WWE. Desde entonces, Lynch ha estado buscando una revancha, la cual pudo conseguir para éste, el primer Raw de 2026.

► Momentos clave

WWE RAW 5 de enero 2026
WWE RAW 5 de enero 2026.

Becky Lynch tomó la iniciativa, atacando con todo a Dupri. Era obvio que buscaba recuperar el título, y quería hacerlo de la manera más rápida posible. Sin embargo, se topó con una Dupri más decidida, que supo contrarrestar cada ofensiva de su retadora.

Después de varios minutos en los que la monarca intentó rendir varias veces a Lynch, aplicó súplex alemán seguido de una plancha estilo Mil Máscaras para dos segundos. Se veía frustrada Dupri por no haber ganado de esa manera, lo cual muestra que su confianza ha mejorado en extremo.

Becky fue a las alturas. Dupri intentó superplex, pero Becky lo evitó, y aunque intentó powerbomb terminó amarrada en candado al tobillo. Becky se rodó para quitarse la llave, y al hacerlo, le puso a Dupri una cruceta con toque de espaldas, la cual reforzó agarrándose de las cuerdas. El réferi no notó este acto ilegal, y contó las tres palmadas, dándole el triunfo y el título a la irlandesa.

► ¿Y ahora qué?

Dupri mejoró mucho como monarca, y esperemos que esta rivalidad no haya terminado y haya una nueva lucha titular, toda vez que esta terminó de maera ilegal.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos