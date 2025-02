Becky Lynch no está segura de su futuro a largo plazo con WWE

Becky Lynch ha estado fuera de la televisión de la WWE desde el 27 de mayo del año pasado, y aunque ya se conoce que renovó su contrato con WWE, no ha aparecido en la programación, dedicándose de lleno a su familia y otros proyectos personales; de hecho, estaba previsto que lo hiciera durante el estreno de Monday Night Raw en Netflix, pero no sucedió; tampoco lo hizo en el reciente Royal Rumble, y en consecuencia, los fanáticos están ansiosos por saber cuándo volverá.

► Becky Lynch analiza sus opciones de vida

Durante una entrevista reciente en el podcast Getting Over, se le preguntó a Becky Lynch cuánto tiempo más se ve luchando a tiempo completo y, en caso de que ya decida no hacerlo de esa manera, si es que volvería por periodos cortos, tal como lo ha hecho John Cena. Al respecto, «The Man» señaló que la lucha libre siempre ha sido una parte importante de su vida y que siente un profundo amor y pasión por ella, y que también es la razón por la que tiene a su familia. Sin embargo, no está segura de cómo será su futuro en la lucha libre y podrían presentársele otras oportunidades.

“No estoy tratando de ser vaga o cautelosa de ninguna manera, pero siento que tengo una gran mente para la lucha libre, un gran amor por ella, y siempre será parte de mí. Está en mi corazón, está en mi cabeza, y es la razón por la que tengo a mi familia. Por lo tanto, es increíblemente importante para mí, solo que no sé cómo será en el futuro.

La vida me ha sorprendido de maneras maravillosas recientemente. Puedes hacer todos estos planes, pero a veces las cosas no salen como esperabas. Sin embargo, a la larga, algo más funciona, algo incluso mejor de lo que esperabas. Y honestamente, siento que esa ha sido la historia de toda mi carrera”.

Con WrestleMania 41 acercándose, los fanáticos tendrán que esperar y ver si Becky Lynch hace un triunfal regreso. De momento, no hay algún plan o rumor de que ella vaya a luchar en el evento.