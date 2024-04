Becky Lynch: «Necesitamos una campeona en la WWE»

Todas las Superestrellas de WWE están buscando continuamente oportunidades y en ocasiones pueden aparecer cuando uno ni siquiera las espera. El Campeonato Mundial Femenil debía estar en manos de Rhea Ripley. Sin embargo, una lesión fortuita provocó que tuviera que dejarlo vacante. Entonces, Becky Lynch dio un paso adelante y se convirtió en su nueva dueña. Cuando parecía que podía tomarse un tiempo de descanso mientras además su esposo, Seth Rollins, acaba de ser operado.

► La nueva Campeona Mundial de WWE

«Es increíble escuchar que soy la Campeona Mundial Femenina de la WWE. Nunca había tenido este título antes. Mira, es hermoso, simplemente hermoso. Durante los últimos meses, como dijo Rhea, he estado trabajando arduamente sin parar. He estado lejos de mi hija durante semanas. Incluso obtuve un bestseller del New York Times durante casi un mes. Pero todo vale la pena. Porque las palabras de mi libro están escritas en mi atuendo. Me recuerda por qué hago esto, de dónde vengo y hasta dónde he llegado. Solo estamos ascendiendo, amigo.

«Cada cosa que hago, quiero que ella (su hija) se sienta orgullosa. Espero que lo esté. De hecho, [se quedó despierta hasta tarde para ver la pelea]. Mi esposo, Seth Rollins, quien se está recuperando de una cirugía, me envió un mensaje de texto. En todas las etapas de la vida, necesitamos al menos una campeona en casa, así que estoy trayendo el título a casa, amigo«.

