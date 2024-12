Becky Lynch: «A mi hija no le gusta la lucha libre»

Cuando una luchadora o un luchador tienen hijos (cuando estos ya han crecido un poco, más bien) siempre surge la cuestión de si van a seguir sus pasos. Hemos hablado de ello haciendo referencia a The Miz y Maryse, Bryan Danielson y Brie Bella, Triple H y Stephanie McMahon… Esto es algo que ha sucedido siempre en la lucha libre profesional. La industria está llena de profesionales de segunda o tercera generación, como pueden ser Randy Orton, Dominik Mysterio o Natalya en WWE.

► A Roux no le gusta la lucha libre

Pero quizá se deba zanjar ya que Roux, la hija de Becky Lynch y Seth Rollins, no va a hacerlo.

¿Cómo es posible saber esto siendo ella tan pequeña? Es imposible, realmente. No obstante, durante una reciente charla con el actor Xolo Mariduena (‘Cobra Kai’) jugando a Magic: The Gathering, «The Man» reveló que ella odia a lo que se dedican sus padres.

“No. Dios, no. A ella no le gusta. Es demasiado ruidoso para ella. Ha estado rodeada de lucha libre desde que era una bebé, una cosita diminuta. Siempre están los fuegos artificiales y todo eso. Le encanta jugar en el ring, pero no tiene ningún interés en mirar. Ningún interés. El otro día me dijo que bailar hace que su interior brille.”

“Es simplemente maravillosa. Es increíble. Tiene tres años. Creo que, más que nada, como madre siempre te preguntas si lo estás haciendo bien, pero ella está bien. Es amada. Creo que lo más importante es que es amada. Creo que eso es lo más importante. Creo que eso es lo que te da confianza.”

Seguro que muchos luchadores actuales, pasados y futuros cuyos padres lo fueron antes que ellos comenzaron odiando la lucha para terminar amándola y construyendo sus carreras, sus vidas, su mundo, con ella como uno de sus ejes.

