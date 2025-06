Becky Lynch: “Mi hija lloró por los cánticos de ‘Becky sucks'»

La nueva Campeona Intercontinental de WWE, Becky Lynch, revela que a su pequeña Roux no le gusta que el Universo WWE esté contra su madre. «The Man» habló sobre ello y acerca de una variedad de temas en la conferencia de prensa posterior al evento premium Money in the Bank, donde destronó a Lyra Valkyria, y Naomi se convirtió en Miss Money in the Bank (y puede que en algún momento su retadora).

Al regresar, ¿tenía como objetivo su título actual?

«Cuando regresé, lo que quería era destrozar a Liv por haberme dejado fuera. Pero cuando Lyra me hizo quedar como una perdedora, ahí fue cuando quise ganar el título. Quise asegurarme de que todos recordaran quién es la mejor de todos los tiempos, y esa soy yo. Y quería sacarle la falta de respeto a bofetadas.»

La falta de respeto de Lyra y un aviso a la división

«Esta noche recibí más falta de respeto. Más. Ella no tendría trabajo si no fuera por mí. No tendría a su prometido si no fuera por mí. Cada pedazo de comida que compra es gracias a mí. Y aun así, esta noche vuelvo a ver esa falta de respeto. Pero ahora tengo el título. Y todas esas oportunidades que les estaba quitando a todas… ni siquiera lo sabían. Nadie va a tener más oportunidades a menos que yo lo diga.»

Su tiempo fuera de WWE

«Estoy increíble. Increíble. Increíble. Pude hacer lo que quería. Estuve libre del juicio constante del Universo WWE, que siempre está lanzando opiniones, diciéndome que soy esto o lo otro. Recordé —Dios mío— recordé que soy maravillosa. Soy la mejor que ha existido, y puedo mirar atrás en mi carrera y decir: ‘Wow, hice esto, cambié las reglas del juego’. Toda la industria está mejor gracias a mí.»