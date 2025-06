Becky Lynch menciona el motivo que la trajo de vuelta a WWE

Tras permanecer ausente desde mayo del año pasado, Becky Lynch regresó en WrestleMania 41 y tomó el lugar de Bayley en el combate que esta tenía programada por el Campeonato Femenil de Parejas WWE, y luego de ganar y perder dicho título en menos de 24 horas, inició una rivalidad contra Lyra Valkyria, a quien enfrentará en Money in the Bank por el Campeonato Femenil Intercontiental WWE.

► Becky Lynch dice que es la mejor de todas

Durante una entrevista reciente con ET Now, le preguntaron a Becky Lynch qué la trajo de vuelta a la WWE tras permanecer fuera de las pantallas casi un año. «The Man» respondió que fue el dinero, la fama, el hambre, el poder y el deseo de arrebatarles oportunidades a los demás, así como su deseo de dominar a todas las demás mujeres del elenco y apropiarse de todo porque cree que es la mejor de la historia. Lynch afirmó que esta no es solo su opinión, ya que importantes medios como Sports Illustrated e incluso ET la reconocen como la mejor.

«Eh, sí, el dinero. El dinero. Sí, el dinero me trajo de vuelta. El dinero y la fama. El dinero, la fama, el hambre, el poder y el deseo de quitarles oportunidades a todos los demás. A todas las demás mujeres del elenco, quiero controlarlas. Quiero apropiármelas de todo porque soy la mejor en la historia. Y no lo digo solo yo. No, lo dice Sports Illustrated. Lo dice ET. Lo dice ET porque, de hecho, soy la mejor en la historia. Y no es una hipérbole. No lo digo solo yo. Todo el mundo lo dice. Es indiscutible. Es un hecho. Soy la mejor. Hago que todas sean mejores.»

Becky Lynch retará a Lyra Valkyria por el Campeonato Intercontinental Femenino en Money in the Bank, y buscará derrotar a una de las pocas mujeres a quienes no ha podido vencer, puesto que la irlandesa tiene un registro de dos victorias sin derrota contra «The Man», e incluso, la primera de ellas fue cuando Lynch perdió el Campeonato Femenil NXT.