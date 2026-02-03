Becky Lynch lloró durante la despedida de John Cena

El pasado diciembre, John Cena perdió contra Gunther en su último combate como luchador activo en el evento Saturday Night’s Main Event, y aunque los fans sabían que su gira de despedida estaba a punto de terminar, eso no impidió que se emocionaran por su retiro.

► Becky Lynch finalmente admitió lamentar el retiro de John Cena

No solo el público de Washington, D.C. fueron los únicos que se lamentaron al ver a Cena colgar las botas, ya que muchas Superestrellas también se mostraron emotivas en su momento con esta situación, e incluso, la actual Campeona Intercontinental Becky Lynch compartió recientemente en la serie de YouTube de GQ «Actually Us» que estaba hecha un desastre emocional al final de aquel Saturday Night’s Main Event.

«Puede que haya llorado como un bebé. Puede que sí, no hay ninguna prueba, pero le ha dado mucho a la industria. Nos ha dado mucho a nosotros».

Otras Superestrellas de la WWE también han admitido que se emocionaron durante el último combate de Cena, como por ejemplo, Liv Morgan. En el caso de Becky Lynch, es la primera vez que admite en público esta sensación, ya que previamente había manifestado que «no se hubiera rendido», en referencia a la llave que el 17 veces Campeón Mundial recibió por parte de Gunther, aunque probablemente lo hizo dentro de su personaje.

Desafortunadamente para los fanáticos, no solo han tenido que lidiar con el retiro de Cena en los últimos tiempos, ya que el pasado fin de semana Gunther retiró a AJ Styles en el Royal Rumble después de que «El Fenomenal» arriesgara su carrera al entrar en el combate.