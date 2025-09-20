Becky Lynch lanza duras palabras a AJ Lee y CM Punk

A horas de Wrestlepalooza, Becky Lynch habla de Seth Rollins, CM Punk, AJ Lee y WWE en ESPN. Además, reprende a una fan por cantar por AJ Lee.

Elle Duncan:

Becky, estarás en Wrestlepalooza junto a tu esposo Seth Rollins en un combate mixto contra CM Punk y AJ Lee. Ustedes están invictos como pareja. ¿Qué significa para ti estar en el ring con él?

Becky Lynch:

Es increíble. Él es todo lo que dice ser: un visionario, un revolucionario. Es Seth “Freakin’” Rollins. Es el mejor, el mejor en todo lo que hace. Ha tenido una visión para esta compañía y, junto conmigo, la hemos llevado a lo que es hoy.

Elle Duncan:

Mañana será el debut de WWE en ESPN. ¿Qué significa esa alianza para ti?

Becky Lynch:

Eso es lo grandioso de WWE, es diferente a cualquier otro deporte. Es espectáculo, es historia, es drama, luces, pirotecnia, acción… Nunca sabes lo que va a pasar, siempre hay sorpresas. No hay nada como esto. Creo que será una sociedad perfecta, como la que tengo con mi esposo.

Elle Duncan:

Mañana te enfrentarás a AJ Lee, considerada una de las mejores. ¿Cómo ves ese choque?

Becky Lynch:

Perdona, yo soy la mejor luchadora femenina. No lo digo solo yo: lo dicen Sports Illustrated, Bleacher Report, ESPN. Ella está algunos escalones detrás. Y creo que mañana se va a cuestionar sus decisiones de vida. Va a darse cuenta de que cometió un error enorme. El mejor movimiento que hizo en su carrera fue irse antes de tener que enfrentarse conmigo.