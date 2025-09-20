Becky Lynch lanza duras palabras a AJ Lee y CM Punk

A horas de Wrestlepalooza, Becky Lynch habla de Seth Rollins, CM Punk, AJ Lee y WWE en ESPN. Además, reprende a una fan por cantar por AJ Lee.
► En palabras de Becky Lynch
Elle Duncan:
Becky, estarás en Wrestlepalooza junto a tu esposo Seth Rollins en un combate mixto contra CM Punk y AJ Lee. Ustedes están invictos como pareja. ¿Qué significa para ti estar en el ring con él?
Becky Lynch:
Es increíble. Él es todo lo que dice ser: un visionario, un revolucionario. Es Seth “Freakin’” Rollins. Es el mejor, el mejor en todo lo que hace. Ha tenido una visión para esta compañía y, junto conmigo, la hemos llevado a lo que es hoy.
Elle Duncan:
Mañana será el debut de WWE en ESPN. ¿Qué significa esa alianza para ti?
Becky Lynch:
Eso es lo grandioso de WWE, es diferente a cualquier otro deporte. Es espectáculo, es historia, es drama, luces, pirotecnia, acción… Nunca sabes lo que va a pasar, siempre hay sorpresas. No hay nada como esto. Creo que será una sociedad perfecta, como la que tengo con mi esposo.
Elle Duncan:
Mañana te enfrentarás a AJ Lee, considerada una de las mejores. ¿Cómo ves ese choque?
Becky Lynch:
Perdona, yo soy la mejor luchadora femenina. No lo digo solo yo: lo dicen Sports Illustrated, Bleacher Report, ESPN. Ella está algunos escalones detrás. Y creo que mañana se va a cuestionar sus decisiones de vida. Va a darse cuenta de que cometió un error enorme. El mejor movimiento que hizo en su carrera fue irse antes de tener que enfrentarse conmigo.
Elle Duncan:
Entonces, ¿qué pasará mañana?
Becky Lynch:
Después de mañana, AJ Lee no será nada.
Elle Duncan:
¿Cómo describes tu rivalidad con Punk y AJ?
Becky Lynch:
Seth y yo representamos todo lo que es correcto y bueno en esta empresa. Hemos sido leales, hemos llevado a la compañía a nuevas alturas. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Abandonaron. Y aún así la gente corea por ellos en lugar de por nosotros. ¿Dónde está la gratitud? Estoy asombrada de que CM Punk haya puesto a su esposa en peligro al meterla al ring conmigo. Eso no es solo una falta de respeto, es irresponsable.
Elle Duncan:
AJ dijo que tal vez la lucha termine en un beso a cuatro. ¿Qué piensas de eso?
Becky Lynch:
¡Puaj! Asqueroso. Jamás pondría mi boca en ese tipo grasiento que es CM Punk. Nunca. Ya tuve que bañarme en lejía después de abofetearlo.
Elle Duncan:
Entonces, ¿odias a Punk y AJ?
Becky Lynch:
Sí, los odio. Lo admito sin problema. Los odio. Y mañana van a ver todo ese odio en el ring.
WWE WRESTLEPALOOZA 2025 | Resultados en vivo y cobertura | John Cena vs. Brock Lesnar