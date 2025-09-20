Becky Lynch lanza duras palabras a AJ Lee y CM Punk

AJ Lee vs. Becky Lynch

A horas de Wrestlepalooza, Becky Lynch habla de Seth Rollins, CM Punk, AJ Lee y WWE en ESPN. Además, reprende a una fan por cantar por AJ Lee.

► En palabras de Becky Lynch

Elle Duncan:
Becky, estarás en Wrestlepalooza junto a tu esposo Seth Rollins en un combate mixto contra CM Punk y AJ Lee. Ustedes están invictos como pareja. ¿Qué significa para ti estar en el ring con él?

Becky Lynch:
Es increíble. Él es todo lo que dice ser: un visionario, un revolucionario. Es Seth “Freakin’” Rollins. Es el mejor, el mejor en todo lo que hace. Ha tenido una visión para esta compañía y, junto conmigo, la hemos llevado a lo que es hoy.

Elle Duncan:
Mañana será el debut de WWE en ESPN. ¿Qué significa esa alianza para ti?

Becky Lynch:
Eso es lo grandioso de WWE, es diferente a cualquier otro deporte. Es espectáculo, es historia, es drama, luces, pirotecnia, acción… Nunca sabes lo que va a pasar, siempre hay sorpresas. No hay nada como esto. Creo que será una sociedad perfecta, como la que tengo con mi esposo.

Elle Duncan:
Mañana te enfrentarás a AJ Lee, considerada una de las mejores. ¿Cómo ves ese choque?

Becky Lynch:
Perdona, yo soy la mejor luchadora femenina. No lo digo solo yo: lo dicen Sports Illustrated, Bleacher Report, ESPN. Ella está algunos escalones detrás. Y creo que mañana se va a cuestionar sus decisiones de vida. Va a darse cuenta de que cometió un error enorme. El mejor movimiento que hizo en su carrera fue irse antes de tener que enfrentarse conmigo.

Becky Lynch AJ Lee CM Punk Seth Rollins
© WWE

Elle Duncan:
Entonces, ¿qué pasará mañana?

Becky Lynch:
Después de mañana, AJ Lee no será nada.

Elle Duncan:
¿Cómo describes tu rivalidad con Punk y AJ?

Becky Lynch:
Seth y yo representamos todo lo que es correcto y bueno en esta empresa. Hemos sido leales, hemos llevado a la compañía a nuevas alturas. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Abandonaron. Y aún así la gente corea por ellos en lugar de por nosotros. ¿Dónde está la gratitud? Estoy asombrada de que CM Punk haya puesto a su esposa en peligro al meterla al ring conmigo. Eso no es solo una falta de respeto, es irresponsable.

Elle Duncan:
AJ dijo que tal vez la lucha termine en un beso a cuatro. ¿Qué piensas de eso?

Becky Lynch:
¡Puaj! Asqueroso. Jamás pondría mi boca en ese tipo grasiento que es CM Punk. Nunca. Ya tuve que bañarme en lejía después de abofetearlo.

Elle Duncan:
Entonces, ¿odias a Punk y AJ?

Becky Lynch:
Sí, los odio. Lo admito sin problema. Los odio. Y mañana van a ver todo ese odio en el ring.

WWE WRESTLEPALOOZA 2025 | Resultados en vivo y cobertura | John Cena vs. Brock Lesnar

