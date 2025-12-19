Becky Lynch: «¿John Cena? Yo no me habría rendido»

«El Hombre» Becky Lynch habla sobre una variedad de temas, desde el retiro de John Cena de WWE hasta salir a comer con Seth Rollins. Pasando por el fútbol gaélico o la cerveza Guinness. Todo ello en una reciente entrevista que comparte con su esposo con Ross Tucker.

► En palabras de Becky Lynch

La popularidad de la lucha libre en Irlanda

“Es bastante alta. No es una institución como en Estados Unidos, pero todo lo que se convierte en una institución en Estados Unidos acaba llegando a Irlanda. Es un poco más lento, como con el fútbol americano, que todavía estamos aprendiendo de qué va todo.”

El fútbol gaélico

“Es una locura. Es como una mezcla entre fútbol, rugby y baloncesto. No me sé bien las reglas, pero das tres pasos, botan el balón, lo pateas… es salvaje.”

La cerveza Guinness

“Guinness, cariño. Muchísima Guinness. Se bebe de todo, pero Guinness tiene un dominio absoluto en ese país.”

La última lucha y derrota de John Cena

“Yo no habría hecho tap. Yo no me rindo. No hago tap out por nadie.”

¿Piensa en su propio retiro?

“No, todavía no.”

Trabajar con Rollins

“Es genial. Encantador. Lo mejor.”

¿Quién decide dónde comer?

“Él siempre me deja decidir a mí cuando se trata de comida.”

La gastronomía irlandesa

“Patatas. También el shepherd’s pie, y nadie habla nunca de las salchichas irlandesas. De las mejores del mundo.”