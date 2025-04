Becky Lynch improvisará en The Ultimate Improv Show

Hace unas semanas, Seth Rollins ilusionaba a los fanáticos de WWE y de su esposa, Becky Lynch, con estas palabras:

«Se tomó unos meses de descanso. Hizo algunos proyectos de televisión, así que se está preparando para volver. Aún no sé cuándo sucederá eso, pero sí, ella está activa. No diré que está retirada. No ha mencionado nada sobre el retiro. Hay planes futuros para ella en la lucha libre profesional.»