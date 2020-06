Mes y medio después de haber anunciado su salida de WWE para centrarse en su primera maternidad, Becky Lynch aparecerá en televisión pronto. No va a ser en el imperio de Vince McMahon, pues aunque muchos piensan que se ha retirado ella ha dicho que podría no haber dicho adiós a su carrera en los encordados. En realidad, esta aparición no tiene nada que ver con la lucha libre más allá del hecho de que ella es una estrella de la industria, que la estará representando cuando se ponga delante de las cámaras en CBS.

► Becky Lynch aparecerá en televisión pronto

La popular cadena de televisión ha hecho el anuncio oficial: "The Man" estará en su show Game On el próximo 1 de julio.

"La Campeona WWE Becky Lynch se une al team Gronk, y el comediante y actor Joel McHale se une aTeam Venus. ¡Mientras compiten entre sí en un juego de dardos humanos, intentan romper un récord mundial reventando globos y enfrentando a un luchador de sumo en GAME ON! El miércoles a los 8 de la tarde en la hora del Este, a las 7 en la hora del Centro. Solo en CBS".

Va a ser interesante para los fanáticos de la irlandesa volver a verla en pantalla después de varias semanas sin poder hacerlo. Además cabe mencionarse que no es especialmente activa en redes sociales por lo que no tienen demasiadas ocasiones de ver cómo le va todo fuera del cuadrilátero.

Los miembros del Universo WWE también podrán ver de nuevo a Rob Gronkowski, que prometía una carrera más longeva en el imperio McMahon antes de anunciarse, por sorpresa, su salida del mismo. A ver qué pasa el año que viene después de su nueva aventura en la NFL.