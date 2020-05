WWE conmocionó a sus fanáticos en el último Monday Night Raw luego de que Becky Lynch diera un gran anuncio, confirmando los rumores al comienzo del show rojo que será madre primeriza, motivo por el cual indicó que se alejará por un tiempo de los encordados, y cediendo el Campeonato Femenil Raw a Asuka, ganadora del maletín en Money in the Bank el último domingo. Luego, Becky Lynch y Asuka se fundieron en un gran abrazo.

The Man admitió que había acordado con los funcionarios de la compañía antes de Money in the Bank de que entregaría el oro a quien ganara la lucha femenil de escaleras en Money in the Bank. Eso explicaría que el contenido del maletín fuera el propio cinturón, tal como vimos anoche en Raw.

► Becky Lynch habría luchado en WrestleMania estando embarazada

En una reciente entrevista con la revista People, Becky Lynch confirmó que se enteró de su embarazo durante el mes de abril, aunque tuvo la sospecha desde hace varias semanas antes de dicha confirmación, ya que se había sometido a varias pruebas antes, cuyos resultados fueron fallidos.

Precisamente, ahora surgió un informe que indica de que Becky Lynch habría luchado estando embarazada en WrestleMania 36 contra Shayna Baszler. Por supuesto, dados los primeros resultados fallidos, es posible que The Man haya luchado consciente de que podría haber estado embarazada.

Mike Johnson, de Pro Wrestling Insider, informó que Lynch es la primera luchadora que conoce que haya disputado un combate en WrestleMania en estado de gestación.

“Cuando luchó contra Shayna Baszler ... se convirtió en la primera luchadora de la WWE que conozco que trabajó en WrestleMania durante el embarazo. Eso la hace una gran guerrera, pero también podría explicar por qué ese combate no fue la guerra física que todos esperábamos ... Obviamente, el final fue un poco seguro y un poco extraño y ese combate no estuvo a la altura a lo que mucha gente piensa que debería haber sido, pero en retrospectiva, eso tiene mucho más sentido y felicitaciones a todos los involucrados".

Los comentarios de Johnson sugieren que Becky Lynch luchó consciente y voluntariamente estando embarazada, aunque con muy pocas semanas de gestación; no obstante, esa situación explicaría la secuencia final del referido encuentro, en una maniobra que fue inusual, pero de muy bajo riesgo para Lynch.

Si bien no hay nada que sugiera que la lucha de WrestleMania 36 hubiera presentado algún tipo de riesgo para el bebé de Lynch, tampoco hay forma de confirmar con certeza que la hoy ex Campeona Raw estaba al tanto del embarazo en aquel momento, teniendo en cuenta que sus primeras pruebas de embarazo fueron fallidas.

Becky Lynch ahora colgará sus botas en el futuro inmediato para centrarse en su embarazo y el nacimiento de su hijo. No se descarta de que pueda volver el año próximo en WrestleMania 37, pero la vida ya ha cambiado para The Man y WWE tendrá que ir adelante sin una de sus principales Superestrellas de los últimos años.