No se puede negar que el 2019 fue un gran año para Becky Lynch, pese a aquello, «The Man» no ha escondido su desencanto con el trato que la compañía está dando al cetro que porta, que lleva sin defenderse desde Hell in a Cell 2019. Inclusive, había hecho una curiosa publicación en su Twitter respecto a que su contrato estaba por culminar.

Desconocemos si el anuncio tuvo impacto o no, pero la Campeona Raw logró conseguir la lucha que quería para este Royal Rumble, donde enfrentará a Asuka con su campeonato en juego, y buscará su esperada revancha luego de que hace casi un año perdiera ante la Emperatriz del mañana.

► ¿Becky Lynch firmó un nuevo contrato con WWE?

Según Dave Meltzer, de Wrestling Observer, Becky Lynch firmó un nuevo contrato en algún momento de 2019 por un valor de 1 millón de dólares al año, aunque Meltzer no pudo confirmar la duración del acuerdo, pero sí notó que 5 años han sido la estructura de varias extensiones recientes. Aparentemente, todo el asunto sobre el tuit relativo al contrato de Lynch era estrictamente parte de una historia.

Si el informe de Meltzer es exacto, Lynch se uniría a personas como Sasha Banks, Paige, Edge, The Miz, Randy Orton, The New Day, Street Profits y otros, en cuanto a haber firmado nuevos acuerdos en los últimos meses.

Sin embargo, la tarde de este viernes la propia luchadora ha salido al paso del referido reporte con una nueva publicación en su Twitter:

Report not true. Haven’t signed anything new in years. Deal coming up soon. https://t.co/tpqTzGNM0y — The Man (@BeckyLynchWWE) January 10, 2020

«El reporte no es cierto. No he firmado nada nuevo en años. El contrato terminará pronto.»

Lo único oficial, es que Becky Lynch es actualmente la Campeona Raw con mayor tiempo en la historia de la WWE, y está lista para defender su título contra Asuka en el Royal Rumble. Se cree que «The Man» retendrá su Campeonato contra la Emperatriz del Mañana, e irá rumbo a otro encuentro clave en WrestleMania 36. En este momento, una lucha que figura como favorita en las apuestas es Becky Lynch vs. Shayna Baszler, con esta última ganando la batalla campal femenil, pero muchas cosas pueden cambiar entre ahora y el 5 de abril.

Veremos si todo esto simplemente se trata de parte de la historia o si es real lo indicado por Lynch. De cualquier manera, creemos que habrá Becky Lynch para rato en WWE, y seguramente tendremos más novedades en los próximos días respecto a esta situación.