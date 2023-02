Becky Lynch festejó su nuevo título junto a Seth Rollins

En el estelar del reciente Monday Night Raw, Lita y Becky Lynch se enfrentaron a Iyo Sky y Dakota Sky en una lucha donde el Campeonato de Parejas Femenil estuvo en juego, y donde las monarcas estuvieron acompañadas de Bayley, en un combate donde las favoritas no eran las campeonas, pues muchos esperaban ver a Lita con un título tras su reciente reaparición en la programación de WWE.

Al final, tras poco más de 13 minutos de acción, y luego de que Trish Stratus apareciera para derribar a Bayley y dejarla fuera de acción. Lita cayó con un Moonsault sobre Iyo Sky y se quedó con la victoria, decretándose unas nuevas campeonas. Así, las del “Team Bextreme” lograron su primer título en parejas en su palmarés.

Luego de la conclusión del programa, no solo Trish Stratus se quedó celebrando junto a las nuevas monarcas Becky Lynch y Lita, sino que también Seth “Freakin” Rollins hizo su aparición en la escena frente al público de Michigan para felicitar a su esposa. Así lo dio a conocer uno de los asistentes al evento en su cuenta de Twitter, quienes ovacionaron al Visionario.

Seth Rollins hugged & congratulated his wife Becky Lynch for Winning Women's Tag Team Championship at #WWERaw! ❤️👏#SethRollins | #BeckyLynch | #RollinsArmy pic.twitter.com/ORbx7CjhJj

— Seth Rollins Fanpage (@WWERollinsArmy_) February 28, 2023