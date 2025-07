Becky Lynch confirma una próxima serie

Camino a defender el Campeonato Intercontinental Femenil WWE en Evolution II, Becky Lynch confirma un nuevo proyecto omo actriz.

Según Deadline:

FX ha aprobado el piloto de una nueva comedia laboral titulada Movers, creada y producida por Robert Ben Garant y Cathy Shim. Garant fue cocreador de la serie Reno 911! de Comedy Central, en la cual Shim también actuó. Los productores ejecutivos de ese falso documental, Stacey Sher y Peter Principato, también serán productores ejecutivos de este piloto, junto con Jonny Shipes (BMF: The Rise and Fall of a Hip-Hop Drug Empire).

Garant y Shim también protagonizarán este proyecto producido por 20th Television, junto a Maz Jobrani (Friday After Next), Darius Homayoun (Sex/Life), Tanael “TJ” Joachim, Manny Montana (Ironheart) y la superestrella de la WWE Becky Lynch (nombre real: Rebecca Quin).

Movers es una comedia laboral improvisada que gira en torno a las vidas erráticas y codependientes de un equipo de mudanzas.

Reno 911! es una serie de comedia tipo falso documental que parodia a las fuerzas del orden y se estrenó en Comedy Central en 2003. Garant cocreó la serie junto con Thomas Lennon y Kerri Kenney-Silver.

La recepción del episodio piloto será clave para que realmente se convierta en una serie. Veremos qué sucede cuando se estrene.

Mientras, la campeona tiene pendiente de estreno la serie Star Trek: Starfleet Academy.

Según la sinopsis oficial, seguirá a una nueva generación de cadetes que asisten a la Academia de la Flota Estelar en el siglo XXXII, explorando sus amistades, rivalidades y primeros amores mientras se entrenan para convertirse en oficiales.

