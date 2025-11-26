Becky Lynch denuncia a luchador: «Si no te acostabas con él, te vetaba»

La talentosa luchadora y campeona de WWE, Becky Lynch, sorprendió con sus más recientes declaraciones, en donde habló acerca de cómo tuvo que pasar por un momento bastante oscuro, ocurrido tras bambalinas durante sus primeros días en WWE.

Lynch estuvo como invitada junto a su esposo, Seth Rollins, en el video podcast Something’s Burning con el comediante Bert Kreischer. Allí, Lynch le aseguró que un luchador que conoce, usaba su poder e influencia para controlar las carreras de las mujeres en WWE, dependiendo si estas accedían o no a acostarse con él, e incluso, aseguró que si las mujeres aceptaban, hacía todo para que fueran vetadas en WWE. Estas fueron sus palabras:

► Becky Lynch denuncia un luchador que acosaba y vetaba luchadoras en WWE

“En ese momento también me decían: ‘Aléjate de los muchachos. No te acerques a los muchachos. No, aléjate de los muchachos.’ Pero eran ciertas cosas como… no voy a decir nombres, pero había un tipo del elenco principal que decía: ‘Ten cuidado. Ten cuidado, porque si… uno, va a intentar acostarse contigo. Si se acuesta contigo, entonces te va a vetar. Y si intenta acostarse contigo y tú no te acuestas con él, también te va a vetar.’

«Así que había una línea que tenías que caminar — una cuerda floja. Tú definitivamente lo conoces. Una vez, consiguió mi número de teléfono y me habló… Y, bueno, en ese punto yo estaba pensando como: ¿cómo caminas esta línea, entiendes lo que quiero decir?”

“Así que siempre existía esto de que, si entras en una relación y las cosas salen mal, no van a despedir al tipo. Siempre van a despedir a la chica. ¿Sabes? Así que era algo muy, muy aterrador”.

Por ahora, muchos fans están sorprendidos con esta revelación. Y aunque parece que Lynch contó la anécdota de manera jocosa y distendida, incluso con el comediante bromeando de que se trataba de Cody Rhodes, ya varios periodistas serios como Sean Ross Sapp de Fightful Select han solicitado a WWE investigar las palabras de la irlandesa, e incluso, que se investigue si el luchador sigue en WWE o trabaja para otras empresas:

“WWE debería hacer un seguimiento con ella para asegurarse de que esa persona nunca vuelva a trabajar ahí. Si llega a trabajar en otro lugar, también deberían averiguarlo y avisarles. Entiendo querer saber, y he estado preguntando desde esta mañana después de ver esto, pero trato de no vigilar la manera en que posibles víctimas dan la información con la que se sienten cómodas. No. He estado preguntando toda la mañana. No especularía de manera irresponsable dando nombres”.