La joven Simone Johnson, hija de la leyenda de la lucha libre y celebridad del cine, Dwyane Johnson, mejor conocido como The Rock, es la primera luchadora de cuarta generación que estaría a punto de debutar en WWE, ya que a sus 18 años de edad había firmado su primer contrato en la vida, y más con WWE, generando las respectivas reacciones de su padre, y de Triple H.

En los últimos días tuvimos más reacciones, al igual que consejos como los que dieron CM Punk y Charlotte Flair en el episodio de WWE Backstage de esta semana.

► Becky Lynch da un consejo a Simone Johnson

TMZ Sports habló con la Campeona Raw, Becky Lynch, en la conferencia de prensa de WrestleMania 37 en Inglewood, California, el martes. Lynch comentó el hecho de que WWE le hiciera un contrato a la hija de The Rock, Simone Johnson, de 18 años, y se le preguntó sobre qué consejo le daría a Simone.

«Trabaja duro. Trabaja tan duro como puedas. Trabaja más duro que todos los demás. La cuestión es que va a haber mucha presión sobre ella, porque hay grandes zapatos que llenar. Ella va a sentir eso, va a saber que todos esperan mucho más de ella, y que va a estar bajo muchas más críticas que todos los demás. No tiene esa oportunidad, esa línea floja, que otras personas podrían obtener. Pero creo que está lista para el desafío y creo eso realmente te pone a prueba, te convierte en la mujer que quieres ser y ser una campeona, y cuando esté lista, estaré sosteniendo el fuerte».

Becky Lynch dijo, de manera sonriente, acerca de estar lista para enfrentar a Simone algún día.

«Seguiré aferrándome a esto cada vez que esté lista, dentro de 5 años a partir de aquí»

Luego se le preguntó a la Campeona Raw si Simone debería usar el movimiento característico de su padre, The People’s Elbow.

«Sabes qué, no. Creo que tal vez habrá una oportunidad para ello, pero creo que será bueno para ella tratar de hacer su propio camino. No confíes en el pasado, no confíes en lo que atrajo a otras personas. Inténtalo hacer algo nuevo para ti. Creo que hay mérito en eso. Me gustaría que la vieran como la atleta y la intérprete que tiene derecho propio, y que no la comparen constantemente con su padre».

Sería interesante ver cómo resulta la carrera de Simone Johnson en los próximos años, y si es que Lynch estará allí en la cima cuando Simone esté lista para dar el salto al elenco principal.