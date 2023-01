Becky Lynch continúa su rivalidad con Bayley en redes sociales

En el reciente Monday Night Raw, Becky Lynch estuvo involucrada en un acalorado segmento dentro del ring con su archirrival Bayley, donde esta última no solo le recordó que la había eliminado en el Royal Rumble del sábado, sino que también fue mucho más allá cuando dijo que Lynch no era lo suficientemente buena para Seth Rollins. La líder de Damage CTRL luego afirmó que el primero solo se casó con Becky porque estaba embarazada, lo cual enfureció aún más a The Man, quien la forzó a que aceptara su combate dentro de la jaula de acero, luego de intimidar a Dakota Kai.

► Seth Rollins se vio involucrado en rivalidad entre Bayley y Becky Lynch

Evidentemente, la rivalidad entre Bayley y Becky Lynch traspasó de nivel, y poco después de que el programa de la marca roja llegara a su fin, The Man recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una foto antigua en la que se puede ver a Bayley abrazando al Visionario, y lo acompañí de un mensaje acusatorio contra ella, por intentar quitarle a Rollins.

I guess it’s not just my spot she’s after. https://twitter.com/hashtag/WWERAW?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — — The Man (@BeckyLynchWWE) January 31, 2023

“Supongo que no es solo mi lugar lo que busca. #WWERAW”.

Momentos después, Bayley también recurrió a la misma red social y, aunque no respondió directamente la publicación de Becky Lynch, también se encargó de subir otra foto vieja de ella junto a Seth Rollins, cuando ambos compartieron un segmento en SmackDown. A diferencia de Becky, The Role Model no escribió mensaje alguno.

Bayley y Becky Lynch se enfrentarán dentro de una jaula de acero la próxima semana, donde esperan saldar sus diferencias de una vez por todas. Habrá que ver si, con esta escalada reciente, esa lucha será suficiente para calmar sus ánimos.