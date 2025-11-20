Becky Lynch continúa protestando por su reciente derrota

Tras perder el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, Becky Lynch no se da por vencida, y previamente había amenazado con ejercer acciones legales y calificar su derrota como un montaje.

► Becky Lynch pierde el Campeonato pero no reconoce su derrota

Este miércoles, Becky Lynch publicó en su cuenta de X un nuevo video del episodio de RAW del 18 de noviembre, mostrando el momento exacto en que Maxxine Dupri fue expulsada del ring antes de que AJ Lee la distrajera. En el clip de 10 segundos, Maxxine permaneció fuera del ring mientras la árbitra Jessica Carr parece ignorar el protocolo estándar del conteo fuera, y la ex Campeona Intercontinental lanzó un mensaje de protesta.

“¡A mí, Becky Lynch, me ROBARON! ¡A una VERDADERA campeona! ¿Y esa árbitra, Jessica Carr? ¡Dicen que es CORRUPTA, que se veía MUY, MUY SOSPECHOSA! ¡Decisiones terribles, MAL juicio, NI SIQUIERA CUENTA! ¡Quizás estaba demasiado ocupada pensando en ser una estrella! Dicen que el final fue un DESASTRE TOTAL. ¡HORRIBLE! ¡Los fans MERECEN ALGO MEJOR! ¡UNA GRAN INJUSTICIA! ¡DEBEMOS INVESTIGAR! #RAW #FinalArreglado #BeckyFueEngañada”

Becky Lynch está usando las imágenes —grabadas justo antes de que el regreso de AJ Lee incidiera en el resultado— como prueba de que la réferi ignoró las reglas básicas, echándole la culpa por el hecho de que esa situación le produjo su derrota.

Este es un nuevo capítulo en la guerra de Becky contra lo que ella llama una trama corrupta para quitarle su título. Ya acusó a Adam Pearce de permitir que la entrada y los gráficos LED de AJ Lee se activaran sin la debida autorización, y además, se niega a reconocer a Maxxine Dupri como campeona, alegando (con video incluido) que el final debió haber resultado en descalificación o conteo fuera del ring.