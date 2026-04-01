Becky Lynch confía en que Mercedes Moné regresará a WWE

Sasha Banks, ahora conocida como Mercedes Mone, fue parte importante de la división femenil de WWE hasta que dejó la compañía junto a Naomi en mayo de 2022, alegando ambas su descontento por el trato recibido tras bastidores. Tras un breve paso por TNA, Naomi regresó a la WWE como participante sorpresa en el Royal Rumble 2024. Mone, por su parte, se unió a New Japan Pro-Wrestling y luego a All Elite Wrestling, donde actualmente triunfa como excampeona de TBS, e incluso acumuló 12 Campeonatos a la vez en algún momento.

► Becky Lynch deja la puerta abierta a Mercedes Mone

Con sus inspiradoras actuaciones en el ring, las Cuatro Jinetes de la WWE (Bayley, Charlotte Flair, Becky Lynch y Mercedes Mone) suelen considerarse sinónimo de la lucha libre femenil moderna. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, no todas han estado en la WWE, aunque la gente no pierde las esperanzas en que se dé una reunión en el futuro.

Durante su aparición en «Cheap Heat», Becky Lynch habló sobre la posibilidad de que las Cuatro Jinetes tengan un futuro juntas. Al hacerlo, también reconoció la actual separación de Mercedes Moné, mencionándole que la puerta siempre estará abierta para su retorno.

«Bueno, no estamos todas aquí en la WWE. Solo tres de nosotras. Y la puerta siempre está abierta para que Sasha (Mercedes Mone) regrese. Creo que es una de esas cosas a las que siempre puedes volver, en cualquier momento, y siempre será genial. Siempre será fantástico. Siempre tendremos historias interesantes con una historia profunda que podemos explorar, analizar y repasar, y siempre regresar. Nunca perderá su encanto.»