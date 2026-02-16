Becky Lynch: «Arruinaré la vida a AJ Lee»

La enemistad de Becky Lynch con AJ Lee explotó en 2025, viendo a la actual Campeona Intercontinental de WWE caer tanto en Wrestlepalooza como en Survivor Series.

Pero todavía no ha terminado y el 28 de febrero las dos luchadoras se enfrentarán por el título en Elimination Chamber.

► Becky Lynch amenaza a AJ Lee

Este Premium Live Event se llevará a cabo en el United Center en Chicago (Illinois, Estados Unidos), ciudad natal de CM Punk, esposo de Lee, quien defenderá ante Finn Bálor el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Una ciudad donde vive AJ Lee y hasta donde irá Becky Lynch para arruinarle la vida. Así lo ha dicho en un reciente encuentro con los fans señalando también que su autobiografía (Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl – The Sunday Times Bestseller) pasó mucho más tiempo en la lista de libros más vendidos del New York Times que la de su oponente (Crazy Is My Superpower: How I Triumphed by Breaking Bones, Breaking Hearts, and Breaking the Rules):

“Una auténtica broma. AJ Lee, su libro superventas del New York Times no duró mucho tiempo en la lista de bestsellers del New York Times. Apenas estuvo allí, en realidad. Apenas logró entrar. Yo estuve muchas semanas, muchísimas semanas. La gente decía: ‘Vaya, son muchas semanas en la lista de bestsellers del New York Times’, y yo decía: bueno, es un libro muy bueno. Soy una muy buena escritora, y ella va a lamentar el día, va a lamentar el día en que decidió venir e intentar arruinar mi vida. Yo voy a arruinar la suya en Chicago.”

This week’s VLOG, you all get introduced to my NEWEST lawyer/costar who gets paid BIG BUCKS to GET THINGS DONE! Incredibly grateful to have a TREMENDOUS team in my corner (THE BEST). Being YOUR Intercontinental champion, shooting an amazing show like Star Trek: Starfleet Academy,… pic.twitter.com/51oPZAlZka — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) February 16, 2026