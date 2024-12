Becky Lynch aparece en comercial de WWE RAW en Netflix

Becky Lynch desapareció de la programación de la WWE desde su derrota del 27 de mayo ante Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenil, convirtiéndose en una agente libre en el proceso; sin embargo, los fanáticos se preguntan si volverá al ring pronto, especulándose de que podría estar de regreso cuando Monday Night Raw debute en Netflix; esto, mientras continúa trabajando en otros proyectos personales fuera de la compañía.

Este domingo, Netflix fue noticia luego de que transmitiera dos juegos de la NFL por vez primera. Durante estas transmisiones, se ha podido contar con la presencia de Superestrellas como CM Punk y Liv Morgan, promocionando el debut de Monday Night Raw el próximo 6 de enero; sin embargo, también llamó la atención el comercial que se emitió durante la cobertura del NFL Christmas Gameday de Netflix, mostrando a algunas de las estrellas más importantes de la WWE, como Cody Rhodes, Roman Reigns, Rey Mysterio, Liv Morgan, Jey Uso, Bayley, Bianca Belair, Gunther, entre otros. Sin embargo, también se pudo apreciar a Becky Lynch en la misma, y en redes sociales se desataron las especulaciones en torno a su inminente regreso.

New commercial for #WWERaw on Netflix that aired during the NFL on Netflix broadcast. pic.twitter.com/3e5jSsSbVW

— PWUnlimited (@PWUnlimited) December 25, 2024