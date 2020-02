Becky Lynch alienta a Conor McGregor hacia su revancha con Khabib

Conor McGregor está ahora mismo en una posición en UFC en la que puede tener varias peleas: Kamaru Usman por el Campeonato Mundial de Peso Welter UFC, Jorge Masvidal o el vencedor de Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson por el Campeonato Mundial de Peso Ligero UFC. Por lo que sabemos, lo que más quiere el irlandés es recuperar este último título. No obstante, si el ruso retiene el 18 de abril en UFC 249, pasará bastantes meses fuera de acción tanto por las posibles lesiones de la pelea como por el Ramadán. Y quizá «The Notorious» no quiera esperar tanto.

► Becky Lynch alienta a Conor McGregor

Pero entendemos que esa es la pelea a hacerse por la corona de las 155 libras más adelante en 2020. A pesar de que no sea demasiado justo para otros peleadores bien situados para recibir la oportunidad como Justin Gaethje. Teniendo todo esto en cuenta, Becky Lynch ha querido alentar a su compatriota. La Campeona Raw ha hablado no en pocas ocasiones de McGregor e incluso ha visitado en diferentes ocasiones su gimnasio en Irlanda. Recientemente, hablando con TMZ Sports, la luchadora dijo estas palabras acerca de la posible revancha McGregor vs Khabib:

«Conor ganará, por supuesto. Voy con mi compatriota. Ganará. Hizo frente a Khabib en su última pelea y creo que ha estado mejorando. Lo vimos la última vez. Tiene un nuevo plan de juego, su cabeza está centrada y creo que ganará».

Si ocurre esta revancha, el ex campeón de las 145 y 155 libras tendrá, una vez más, la pelea más dura de su carrera.

Pero no debemos pasar por alto a Ferguson. Porque si alguien es capaz de derrotar a Nurmagomedov es él. Ahora mismo tiene una racha de doce victorias, no pierde desde 2012 y ha vencido a algunos de los mejores del mundo en su división. A ver qué pasa dentro de dos meses.