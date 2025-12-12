Becky Lynch agradece a la dueña de los Lakers por su apoyo

Tras perder el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, Becky Lynch no se da por vencida, y previamente había amenazado con ejercer acciones legales y calificar su derrota como un montaje, y parece que no descansará hasta que sus demandas sean escuchadas, e incluso exigió que Adam Pearce sea despedido, culpándolo de sus actuales males. «The Man» no ha luchado en RAW desde entonces, tiempo en que ha pasado quejándose en redes.

► Becky Lynch afirma que es la «verdadera Campeona Intercontinental»

El ego de Becky Lynch también se ha visto afectado desde que perdió el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, manteniéndose firme en el hecho de que la réferi de la WWE Jessika Carr y AJ Lee son las culpables de su pérdida del título; sin embargo, parece que finalmente «The Man» recibió la validación que buscaba.

Según la cuenta de X de Becky Lynch, la directora ejecutiva y propietaria de Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, la apoyó en sus reciente cruzada y manifestó que le gustaba la camiseta de «La verdadera Campeona Intercontinental» que llevaba en el partido de los Lakers contra los San Antonio Spurs dentro de la temporada regular de la NBA.

«Jeanie es la mujer más poderosa de la NBA (¡lo dice ESPN!). Yo soy la mejor de TODOS LOS TIEMPOS (¡lo dice Sports Illustrated!). ¡Juntas formamos un EQUIPO DE RELACIONES DOMINANTE! ¡GRACIAS por validar mis sentimientos sobre mi situación actual! (¡HORRIBLE!) ¡LA JUSTICIA DEBE PREVALECER! Además, tiene gusto por la moda. ¡Le ENCANTÓ mi camiseta! ¡GRACIAS POR TU APOYO, JEANIE! – Por cierto.»