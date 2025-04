Becky Lynch aclara que regresa a tiempo completo a WWE

Tras casi un año alejada del ring, Becky Lynch regresó en la segunda noche de WrestleMania 41, formando equipo con Lyra Valkyria para ganar el Campeonatos Femenil de Parejas WWE. Esta situación se da luego de que Bayley fuera baja tras haber sido atacada tras bastidores la noche anterior.

► Becky Lynch hizo un regreso triunfal en WrestleMania 41

Becky Lynch ha vuelto oficialmente, y muchos se preguntan si lo hará a tiempo parcial o no, tal como se venía rumorando hace meses. Al respecto, durante la conferencia de prensa posterior a WrestleMania 41, «The Man» dejó en claro que viene con todo y que WrestleMania era el mejor momento para su regreso, mientras explicaba qué estuvo haciendo durante su ausencia.

«Sí, The Man no trabaja a tiempo parcial. Cuando voy, voy con todo. Voy con todo hasta que no puedo más, o hasta que me tomo otro descanso».

“Es WrestleMania, ¿verdad? Lyra necesitaba una compañera. Bayley, por desgracia, fue eliminada, todos lo vimos. Yo ya estaba aquí, viendo a mi marido [Seth Rollins] en el evento principal, una lucha espectacular”.

“Fue increíble. No lo cambiaría por nada del mundo. Lograr que Roux participara en actividades, en la escuela y tuviera una rutina. Ha sido lo mejor y lo más importante que haré en mi vida. Amo a mi familia más que a nada. Lo que más amo después de eso es la lucha libre”.

Becky Lynch estuvo acompañada de su pequeña hija Roux durante la conferencia de prensa, quien también intentó decir unas palabras ante los periodistas que se hicieron presente. Ahora, con «The Man» de vuelta al ruedo, habrá que ver qué es lo que le depara en el futuro tanto a ella, como a Lyra Valkyria, quien ahora es doble campeona.