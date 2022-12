Bec Rawlings busca mantenerse ocupada en el boxeo

Bec Rawlings volverá a ponerse los guantes para su próxima pelea. Rawlings tiene un récord de 3-1 con BKFC después de que se separó de UFC en 2018. Más recientemente en MMA, obtuvo 1-1 para Bellator. Ahora hará su debut en el boxeo profesional el sábado contra Natasha Kurene en un evento llamado Star Power en Gold Coast, Queensland, Australia.

Rawlings no ha competido desde una derrota por decisión unánime ante Britain Hart en BKFC 26 en junio. Con BKFC sin ofrecerle peleas por el resto del año, Rawlings ha decidido atar los guantes para permanecer activa.

“Bare Knuckle no me ha contratado. No me contratarán hasta el próximo año, así que decidí ponerme los guantes y hacer mi debut en el boxeo profesional para mantenerme ocupada y mezclarme con el boxeo de guantes. Sentí que mi última pelea en junio fue muy mediocre, así que quería volver lo antes posible y enero del próximo año no fue lo suficientemente bueno para mí”.

La veterana de 16 peleas de MMA dice que el boxeo sin guantes ha despertado un gran interés en el boxeo y no está segura de si volverá a competir en MMA. El esposo de Rawlings, Adrián Rodríguez, ha competido por la misma promotora de boxeo en la que ella hará su debut, lo que la ayudó a conseguir esta oportunidad.

“Desde que practiqué el boxeo a puño limpio, me enamoré del boxeo como deporte. Así que ponerme los guantes siempre ha sido algo que he querido hacer. Siento que es el momento perfecto para mí. Estoy empezando a entrar en mi estilo de boxeo, de verdad. Me estoy enamorando del deporte y la habilidad que se necesita para hacerlo. Estar en la cartelera para mí es el momento perfecto en este momento, mientras que Bareknuckle no me mantiene ocupada”.