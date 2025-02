Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el luchador Bear Boulder fue despedido de AEW recientemente, luego de que se conociera de manera pública que había sido arrestado a mediados de enero, como consecuencia de un violento episodio de violencia doméstica en contra de su prometida.

Pues bien, su compañero de equipo, Bear Bronson, reaccionó el día de ayer a su despido. Estas fueron sus palabras:

► Bear Bronson habla del despido de Bear Boulder de AEW

«No sé qué decir. Tengo el estómago revuelto. He estado al tanto de [nombre censurado] desde que me enteré para asegurarme de que esté bien, pero no conocía los horribles detalles.

«He estado en una cita en la ciudad con mi esposa durante las últimas horas, y en este momento solo quiero apagar mi teléfono para estar con ella».



Aunque hay que decir que su mensaje no cayó muy bien entre los aficionados, especialmente las últimas líneas del mismo, y decidió eliminar el tuit. Ante esta situación, Bronson decidió emitir un nuevo comunicado de prensa:

«Mi declaración oficial.

«Publico esto para aclarar cualquier confusión, generar conciencia sobre la violencia doméstica y seguir adelante con mi vida.

«Adjunto a esta publicación fuentes de ayuda para víctimas de violencia doméstica o para cualquiera que detecte señales y necesite apoyo. No duden en pedir ayuda.

«9 de febrero de 2025, 4:09 AM

«Hola a todos, esta ha sido una de las semanas más difíciles de mi vida. Estoy destrozado por la noticia sobre mi excompañero de equipo. Decir que me siento sorprendido por los horribles detalles del incidente es quedarse corto. Pasé ocho años viajando por el mundo con él, compartiendo luchas y recuerdos que atesoraba. Era alguien en quien confiaba cerca de mi familia.

«Fue uno de mis padrinos de boda en octubre pasado, junto a su prometida. El informe de arresto proporcionado por la policía me ha dejado enfermo, deprimido y furioso. Desde que la noticia salió a la luz, mi teléfono no ha parado de sonar. Ayer publiqué un comunicado rápido para poder desconectarme, pasar tiempo de calidad con mi esposa en la ciudad y procesar todo esto.

«Me han señalado que me equivoqué al usar el nombre de la víctima en mi declaración y me disculpo. No estaba pensando con claridad, solo quería que todos supieran que ella estaba bien.

«Por el momento, me han aconsejado alejarme completamente de la situación y solo puedo rezar para que no ocurra nada peor. Solo los profesionales pueden intervenir en este caso, y yo no soy uno de ellos. Lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante y enfocarme en mi vida.

«Si hay alguna confusión, quiero aclararla ahora: Mi nombre en la lucha libre es Bear Bronson,

Vivo en Nueva York, no en Florida, y NO tolero la violencia doméstica bajo ninguna circunstancia. Cero tolerancia. Causar daño físico a tu pareja es asqueroso y vil. Las personas que se aman no hacen eso, así de simple.

«No dejen que nadie les haga creer que hay matices o “sí, pero” para justificar esa basura. No hay matices, esto es blanco y negro. No me importa cómo lo quieran disfrazar, eso no es amor. Estoy en un matrimonio muy feliz con mi esposa, Gabby. Nos brindamos amor y apoyo todos los días. Su felicidad y seguridad serán mi prioridad por el resto de mi vida.

«Si llegan a ver los titulares sobre este caso, por favor, léanlos con mucho cuidado. Si eres víctima de violencia doméstica y sientes que estás atrapado en una relación violenta, o que podría volverse violenta, pide ayuda antes de que sea demasiado tarde. No pienses “pero hubo buenos momentos”, ni “todas las relaciones tienen problemas”. No mejora, solo empeora. Tu salud y bienestar deben estar por encima de todo».