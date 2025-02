En una interesante noticia relacionada con AEW, se ha podido saber que la compañía de Tony Khan ha despedido al luchador Bear Boulder, de nombre real Thomas Wansaw y de 35 años de edad. Esto, luego de se hiciera de público conocimiento que el luchador había sido arrestado el pasado 14 de enero de 2025 acusado de estrangular a su prometida. Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó el despido.

El episodio de violencia doméstica tuvo lugar el 13 de enero. Esto, luego de que Bear Boulder se enojara con su prometida por unos comentarios negativos que había hecho acerca de su trabajo. Su prometida dijo que había recibido violencia doméstica entre cinco a diez oportunidades. Este es el reporte del teniente Javier Rincón del arresto, cortesía de Mike Johnson de Pro Wrestling Insider:

«Observé lo que parecían ser varias lesiones en [nombre censurado], y se tomaron fotografías que fueron subidas a Axon Evidence para adjuntarlas al informe. Según [nombre censurado], sufrió lesiones alrededor del cuello, las cuales incluían marcas rojas, así como rasguños justo debajo del cuello, por encima del pecho. La parte posterior del cuello de [nombre censurado] también estaba enrojecida y parecía haber sido golpeada. [Nombre censurado] también presentó un moretón de color rojo brillante en su mano derecha.

«Según [nombre censurado], tuvo una discusión verbal con Thomas Wansaw que escaló a un altercado físico cuando él la empujó al suelo. Thomas Wansaw luego colocó su pie sobre su garganta, lo que provocó que [nombre censurado] perdiera el conocimiento. [Nombre censurado] afirmó que recuperó la conciencia aproximadamente entre cinco y diez minutos después y logró salir a un área de patio/balcón para llamar al 911.

«[Nombre censurado] declaró que cree que Thomas Wansaw la levantó y la colocó en el sofá, ya que allí fue donde recobró el conocimiento. [Nombre censurado] afirmó que no era la primera vez que Thomas Wansaw había sido físicamente violento con ella y que esto había ocurrido entre cinco y diez veces a lo largo de su relación. [Nombre censurado] también mencionó que cuando Thomas Wansaw asiste a sus cursos de manejo de la ira, es una persona completamente diferente. [Nombre censurado] cooperó con la investigación, pero posteriormente declaró que no quería que Thomas Wansaw fuera a la cárcel, ya que esto causaría una gran dificultad económica en su relación.

«[Nombre censurado] comenzó a redactar una declaración escrita, pero decidió no terminarla porque no quería que él fuera arrestado. [Nombre censurado] preguntó si, en caso de retractarse, Thomas Wansaw no iría a la cárcel, y se le informó que eso no cambiaría la situación en ese punto.

«Le leí a Thomas Wansaw sus derechos Miranda, y él fue muy cooperativo y accedió a hablar conmigo. Su versión de los hechos coincidió con el testimonio de [nombre censurado]. Thomas Wansaw admitió que sabía que lo que hizo estuvo mal, pero explicó que [nombre censurado] hizo comentarios negativos sobre su trabajo y eso lo hizo enojar.

«Thomas Wansaw declaró que efectivamente colocó su pie sobre el cuello de [nombre censurado] y que parecía que ella había perdido el conocimiento, por lo que la levantó del suelo y la colocó en el sofá. También mencionó que [nombre censurado] había sacado un cuchillo contra él más temprano ese día durante otra discusión, pero no quiso dar más detalles ni presentar cargos al respecto.

«Procedí a arrestar a Thomas Wansaw por violación del Estatuto del Estado de Florida 784.031, Agresión por Estrangulamiento (violencia doméstica), y lo transporté al Centro de Detención del Condado de Orange para su procesamiento sin incidentes. [Nombre censurado] rechazó varias solicitudes de los agentes en la escena para recibir atención médica y afirmó que conduciría por su cuenta al hospital local para ser evaluada. Mi cámara corporal oficial estuvo activada durante toda la intervención.

«Se otorgó una orden de no contacto en una audiencia el 27 de enero. Posteriormente, esta orden fue modificada, permitiendo a Wansaw mantener contacto con la víctima, siempre que no fuera hostil o violento. No se han programado nuevas fechas de audiencia hasta el momento, pero el caso sigue abierto en la fecha de este informe».