Así como cuando criticamos la calidad luchística de Britt Baker, que era de lo peor en AEW, su nueva faceta de ruda es de lo más destacado que esta marca está mostrando en las últimas semanas, metiéndose con los entrevistadores, con sus compañeras o rivales y con el público, consiguiendo ser abucheada. Esa transformación es digna de resaltar, puesto que se explota lo positivo, al mismo tiempo de que se ocultan las debilidades en el ring de Baker.

AEW y WWE tienen sus propias historias, pero a veces será difícil no publicar algo similar. Es posible que alguien necesite mejorar a Britt Baker con el personaje que Bayley ha tenido desde que se convirtió en ruda.

Bayley ya no es «The Hugger». Ahora ella es el «modelo a seguir». Esto es algo que ha estado promocionado una y otra vez y que tomó fuerza en su reciente rivalidad contra Lacey Evans previo a Royal Rumble 2020. La frase «Role Model» también llegó a una camiseta de la WWE comercializada en WWE Shop. En la misma, Bayley estaba rodeada de los muñecos inflables asesinados con una leyenda que decía: «Bayley es mi modelo a seguir».

Ahora, para conmemorar a su nueva ruda, AEW acaba de lanzar una nueva camiseta para Britt Baker que simplemente dice: «Modelo a seguir», con su nombre escrito al pie del diseño. Algunas personas notaron esta similitud y los comentarios no se hicieron esperar. Ryan Satin era una de esas personas y en su momento señaló lo cerca que están estos dos personajes ahora.

Yeah, you guys are right. No similarities whatsoever 🤪 pic.twitter.com/nm3YmBtWvL

— Ryan Satin (@ryansatin) February 14, 2020