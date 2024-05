Bayley: «Mi vida es la de una Superestrella de WWE»

11 años después, Bayley ha aceptado el estilo de vida de Superestrella de la WWE. En realidad, comenzó en el elenco principal en 2016, en todo caso antes era una Superestrella de NXT. Pero la verdad es que la Campeona WWE lleva muchos años en la cima de la lucha libre profesional. Sin ir más lejos, en unas pocas horas va a exponer el título ante Naomi y Tiffany Stratton en Backlash: France. Y precisamente durante la promoción del evento le preguntaron en Bodyslam.net por qué ha aprendido hasta ahora.

► La vida de Bayley

«Me gustaría decir que he progresado mucho. Como persona, he aplicado todas las lecciones de vida que he aprendido aquí, y realmente he aceptado la vida como superestrella de la WWE como un estilo de vida. Es más que solo un trabajo, es un estilo de vida. Aunque este sea mi sueño, a veces simplemente siento que debo ir a trabajar, lo que puede resultar estresante.

«Con el tiempo, he aprendido a verlo como algo más que un simple trabajo. Creo que mi personaje ha crecido junto a mí, detrás de las cámaras. Trato de fusionar mi vida personal con mi personaje para que se sienta lo más auténtico posible. Espero que eso se refleje en la audiencia. Pero en general, siento que estamos en un buen momento.»

