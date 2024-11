Bayley valora su victoria en el Royal Rumble

Bayley ha vivido muchos momentos en su carrera que la han consolidado como una estrella de primer nivel. Ha sido Campeona en varias ocasiones, y además fue la primera Campeona de la Triple Corona en la división y la primera ganadora del Grand Slam en la historia de la WWE. Precisamente, en este 2024 logró el único objetivo que tenía pendiente de conquistar: ganar el Royal Rumble.

► Bayley es fanática del Royal Rumble

Durante una aparición en el podcast Hall of Fame, Bayley confesó que el Royal Rumble siempre la hace pasar por muchas emociones y siempre quiere que sea perfecto, especialmente este año cuando ganó. La ex Campeona recordó además que en la foto que le tomaron señalando junto al cartel de WrestleMania, y que todos los fanáticos detrás de ella estaban haciendo lo mismo, resaltando que no cree que haya sucedido antes.

«Poder señalar ese cartel fue muy difícil de hacer con una cara seria y no simplemente romper a llorar. Y ese fue un momento loco. Pero, hombre, fue como un cuento de hadas para mí».

Bayley luego comentó que durante mucho tiempo nunca hubo un Royal Rumble femenino, por lo que estaba encantada de que finalmente WWE decidió tomar la decisión de lanzar este formato, y admitió que uno de los aspectos que más le gustan de este combate es el hecho de que nunca se sabe quién va a salir luego de que el reloj haga su cuenta regresiva.

«Nunca se sabe quién será el siguiente en salir. Creo que es increíble que ahora las mujeres que quieren estar aquí puedan tener ese objetivo».

Recordemos que, tras su victoria en el Royal Rumble de este año, Bayley se enfrentó a Iyo Sky en WrestleMania 40 y logró obtener el Campeonato Femenil WWE, que eventualmente lo perdería ante Nia Jax.