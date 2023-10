Bayley tuvo su enfrentamiento soñado antes de SmackDown

Es conocido de que Bayley en algunas ocasiones le ha hecho saber a Michael Cole cuánto lo detesta, aunque no le importa ir de vez en cuando a la mesa de comentaristas para molestarlo en persona, y precisamente estas interacciones -que fueron frecuentes en el 2020- fueron de los aspectos más destacados de la programación de WWE durante la pandemia.

► Bayley vs Michael Cole: una rivalidad amistosa

Bayley y Michael Cole están actualmente en SmackDown, y su interacción es algo que nunca deja de divertir a los fanáticos cada vez que la líder de Damage CTRL decide burlarse del comentarista de una forma u otra.

Recientemente, Kayla Braxton recurrió a su cuenta de Instagram y subió un vídeo de ella misma antes de Friday Night Smackdown, disfrazándose de Michael Cole durante su breve etapa como luchador en el 2011. Todo esto fue una broma orquestada por Bayley, ya que derrotó a Braxton en cuestión de pocos segundos y sin mayor esfuerzo, mientras Cole observaba y se divertía mucho, a pesar de que su racha de imbatibilidad se vio interrumpida.

«El combate soñado entre Bayley y Michael Cole finalmente se ha realizado. ¡Y lo siento Cole, pero parece que la racha ha terminado!»

Si bien la presencia de Bayley en SmackDown implicaba que Michael Cole iba a tener su vida un tanto más difícil en pantallas, fuera de ella la situación es evidentemente mucho más amistosa; no obstante, eso no impidió que se recreara este «combate soñado» aunque no haya sido televisado.