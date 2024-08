Bayley: «The Bayley Buddies no regresarán a WWE»

Durante el episodio de SmackDown del 11 de octubre de 2019, la que había sido una de las babyfaces más notables de WWE, Bayley, empezó a mostrar su faceta de heel, hasta convertirse en una de las principales de la compañía también, destrozando The Bayley Buddies. Camino al capítulo de Raw del 12 de agosto de 2024 -ella no aparecerá hasta el 16 en la marca azul- la luchadora vuelve a ser técnica. Pero los muñechos hinchables que siempre la acompañaban en sus entradas no regresarán.

► The Bayley Buddies no regresarán

«No. No van a volver. Están muertos. Yo seguí adelante. Eso fue un capítulo de hace 10 años, ¿sabes? Es hora de seguir adelante. Tal vez haya algo más. Quizás si tengo un éxito con otra cosa. Sí, tal vez algo como aros de baloncesto inflables para que pueda meterla en frente de todos en la rampa», le dice a Ring The Belle.

► Elogios a Roxanne Pérez

En otra entrevista, con The Angle, «The Role Model», apodo que tomó cuando se hizo ruda, habla de Roxanne Pérez, la Campeona NXT:

«En este momento, quien está en llamas es Roxanne Pérez. Ella probablemente sea una de las mejores campeonas que NXT ha tenido, si no la mejor, y eso lo dice una ex campeona de NXT. También estoy ansiosa de que esté aquí porque es increíble en el ring; es como una pequeña Rey Mysterio, pero también como Eddie Guerrero, muy técnica, puede hacer de todo».

