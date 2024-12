Las cuatro jinetes de la WWE (Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks y Bayley) llevaron consigo el peso de la WWE durante la última década y tuvieron varias luchas memorables entre ellas, pero nunca coincidieron dentro del elenco principal, siendo la oportunidad más cercana (que no se dio) en WrestleMania 33 cuando tres de las cuatro compitieron por el Campeonato Femenil Raw en una lucha de cuatro esquinas, pero Lynch no estuvo presente ya que formaba parte del elenco de SmackDown.

► Las Cuatro Jinetes tienen mucha historia juntas

Bayley fue entrevistada recientemente por Going Ringside, y le preguntaron si alguna vez podría suceder una lucha de las cuatro jinetes en WrestleMania. La ex Campeona WWE no perdió las esperanzas en que esta lucha se dé algún día.

«Siempre pienso… Me encantaría. Como nunca lo tuvimos, tuvimos un par de luchas por equipos en el Madison Square Garden, con lo que podría estar feliz, si nunca sucediera. Simplemente creo que el mundo de la lucha libre es demasiado mágico como para que no suceda«.

La única ocasión en la que las cuatro estuvieron involucradas en una lucha fue en un Fatal Four-Way Match que tuvo lugar en febrero de 2015, cuando las Horsewomen lucharon por el Campeonato Femenil NXT en NXT TakeOver: Rival. Charlotte Flair entró como la campeona defensora, pero la victoria fue para Sasha Banks, quien precisamente es la única de las cuatro que ya no se encuentra en WWE, lo que hace que en el corto plazo que esta lucha no pueda volver a repetirse.

Si bien Bayley quiere una lucha de las Cuatro Jinetes en WrestleMania, también expresó su interés en enfrentarse a Roxanne Pérez en el «Evento más grande del año».