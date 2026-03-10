Bayley será la retadora al Campeonato Intercontinental de AJ Lee

Una oportunidad por el Campeonato Intercontinental Femenil estuvo en juego en un Gauntlet Match donde participaron Lyra Valkyria, Bayley, IYO SKY, Raquel Rodriguez, Asuka e Ivy Nile. El formato obligaba a las luchadoras a entrar una tras otra, con la vencedora permaneciendo en el ring hasta enfrentar a la siguiente rival.

El combate comenzó con Valkyria enfrentando a IYO SKY en un duelo muy parejo donde ambas intercambiaron llaves y ataques aéreos. Lyra intentó dominar con varias llaves de sumisión, pero la japonesa logró reaccionar y, tras un intenso intercambio, conectó un Over the Moonsault para llevarse la victoria y eliminar a la irlandesa.

La siguiente en aparecer fue Raquel Rodriguez, quien aprovechó su mayor tamaño para castigar con fuerza a IYO. Sin embargo, cuando parecía tener el control, una distracción provocada por Liv Morgan permitió que SKY sorprendiera a Raquel con un rápido conteo para eliminarla.

La victoria de IYO fue breve. Furiosa por la derrota, Rodriguez atacó a la japonesa tras el combate, dejándola gravemente lastimada en ringside. Esa situación fue aprovechada por Ivy Nile, quien ingresó inmediatamente para cubrir a SKY y eliminarla casi sin esfuerzo.

Nile tomó ventaja contra Bayley cuando esta entró al combate, dominando con su poder y varios suplex. No obstante, “The Role Model” resistió y logró reaccionar con un Bayley-to-Belly para eliminar a Ivy tras un intenso intercambio.

La última participante fue Asuka, acompañada por Kairi Sane. La japonesa castigó duramente a Bayley, incluso con ayuda ilegal de su compañera. A pesar de ello, Bayley resistió varios ataques y consiguió mantenerse en pie cuando la lucha se volvió completamente caótica.

► Momento clave

Cuando Kairi intentó intervenir nuevamente, Lyra Valkyria apareció para neutralizarla y evitar otra distracción. Esto permitió que Bayley aplicara una Rose Plant para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

La maniobra fue suficiente para conseguir la cuenta de tres y cerrar el Gauntlet Match, asegurando así una oportunidad por el Campeonato Intercontinental Femenil que tiene AJ Lee.